Tottenham ultrapassa Nuno Espírito Santo e sai da “linha de água”

O Tottenham deixou os lugares de despromoção da Liga inglesa, depois de vencer em casa do Aston Villa, por 2-1, em jogo da 35ª jornada.

Em Birmingham, os londrinos, com João Palhinha a titular, adiantaram-se no marcador aos 12 minutos, por Conor Gallagher, com o brasileiro Richarlison a aumentar a vantagem aos 25, num encontro em que o Aston Villa, que poupou vários jogadores, a pensar na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, frente ao Nottingham Forest, reduziu aos 90+6, pelo argentino Emiliano Buendia.

No quarto encontro do italiano Roberto de Zerbi à frente dos spurs, o Tottenham somou duas vitórias seguidas na Liga inglesa, algo que só tinha conseguido nas duas primeiras jornadas - nas várias competições não o fazia desde dezembro.

Este triunfo permitiu ao Tottenham sair da zona de despromoção, algo que não conseguia desde a 31.ª jornada, subindo à 17ª posição, com 37 pontos, mais um do que o West Ham (18.º), de Nuno Espírito Santo, que caiu para baixo de linho de água.

Os villains seguem na quinta posição, de acesso à Liga dos Campeões, com os mesmos 58 pontos do Liverpool (quarto), que hoje perdeu com o Manhcester United (3-2), e mais seis do que o Bournemouth (sexto).

O Aston Villa recebe na quinta-feira o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, depois de ter perdido por 1-0 no primeiro jogo.