Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

João Pinheiro apita meia-final da Liga dos Campeões entre Bayern e PSG

04 mai, 2026 - 12:03 • Lusa

Primeira mão terminou 5-4 a favor dos parisienses. João Pinheiro vai também estar no Mundial deste verão.

A+ / A-

O árbitro português João Pinheiro vai dirigir a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões de futebol entre os alemães do Bayern Munique e os franceses do Paris Saint-Germain, anunciou a UEFA.

João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o quarto árbitro será o norueguês Espen Eskas. O italiano Marco Di Bello vai estar no videoárbitro (VAR), com o luso Tiago Martins nas funções de assistente de videoárbitro (AVAR).

Na segunda mão das meias-finais da ‘Champions’, que se disputa na quarta-feira, em Munique, o PSG, dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, vai defender uma vantagem mínima frente ao já consagrado campeão alemão, de Raphaël Guerreiro e David Daiber, depois do triunfo na primeira mão por 5-4.

O árbitro da associação de Braga, de 38 anos, tinha estado na passada semana na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, no triunfo do Nottingham Forest, treinado por Vítor Pereira, frente ao Aston Villa (1-0).

João Pinheiro vai estar também no Mundial2026 de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, 12 anos depois da última presença de ‘juízes’ portugueses, na sua estreia em grandes competições de seniores.

João Pinheiro está no lote de 52 árbitros principais que vão dirigir os 104 jogos do Mundial2026, entre 11 de junho e 19 de julho, que conta com Portugal no Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)