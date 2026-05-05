Liga dos Campeões
Arsenal vence Atlético e é o primeiro finalista da Champions
05 mai, 2026 - 21:54 • Inês Braga Sampaio
Ingleses e espanhóis tinham empatado em Madrid. A jogar no Emirates, o Arsenal garantiu o regresso a uma final da Liga dos Campeões, 20 anos depois da última presença.
O Arsenal está na final da Liga dos Campeões, 20 anos depois. A equipa inglesa derrotou o Atlético de Madrid, por 1-0, em casa, esta terça-feira, e fica à espera de Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique.
Depois da igualdade a um golo na primeira mão, em Madrid, só poderia sair do Emirates "vivo" quem vencesse este jogo. O Atlético começou mais ativo na procura do golo, contudo, quando chegava à área contrário, o Arsenal causava calafrios. Foi assim que surgiu o único golo do encontro, aos 44 minutos, com o ex-Sporting Viktor Gyökeres na jogada.
O goleador sueco recebeu na linha de fundo, pela direita, atraiu o guarda-redes e desorganizou a defesa do Atlético. A bola chegou à esquerda, a Leandro Trossard, que rematou forte, para uma defesa incompleta de Jan Oblak. Na recarga à boca da baliza, Bukayo Saka não perdoou.
A segunda parte foi de vaivém, com o Atlético a tentar empatar e o Arsenal na procura do segundo golo. Os ingleses foram ganhando ascendente.
Ainda assim, houve uma oportunidade soberana para cada lado na reta final, ambas falhadas de forma clamorosa por quem não costuma desperdiçar. A primeira foi ao minuto 65, quando Gyökeres se isolou na cara de Oblak e atirou por cima. A segunda foi ao minuto 86: Alexander Sorloth apareceu sozinho na marca de penálti, mas falhou a bola ao tentar rematar de primeira e o empate tornou-se uma miragem.
Com este triunfo, o Arsenal está na final da Liga dos Campeões pela segunda vez da sua história, 20 anos depois da primeira. Em 2005/06, com Arsène Wenger como treinador, perdeu com o Barcelona.
Na final, em que tentarão conquistar a sua primeira Champions, os "gunners" aguardam por PSG ou Bayern, que se defrontam na quarta-feira, às 20h00, um sábado, na Allianz Arena, em Munique; na primeira mão, em Paris, os vigentes campeões da Europa venceram por 5-4. A final está marcada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
