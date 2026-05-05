Empate do City deixa via aberta para Arsenal ser campeão
05 mai, 2026 - 00:05 • Inês Braga Sampaio
Equipa de Manchester permitiu a reviravolta do Everton e só conseguiu empatar (3-3), pelo que deixa de depender só de si para igualar o Arsenal no topo da Premier League.
O Manchester City entregou ao Arsenal o controlo do desfecho da corrida ao título de campeão inglês, esta segunda-feira, ao empatar no terreno do Everton, por 3-3.
A equipa de Pep Guardiola, que teve Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze inicial, adiantou-se aos 43 minutos, por intermédio de Jérémy Doku, mas o Everton deu a volta com golos de Thierno Barry, ao minuto 68, e Jake O'Brien, aos 73. O bis de Barry, ao minuto 81, deixou o City com uma montanha para escalar.
A equipa de Manchester conseguiu mesmo escalar a montanha: Erlin Haaland reduziu aos 83 minutos e, ao sétimo minuto de descontos, Doku bisou e fez o empate.
Faltou ao City, porém, emergir do outro lado da montanha e operar a reviravolta. Um empate que deixa os "citizens" a cinco pontos do Arsenal, com um jogo a menos, o que significa que não depende só de si para igualar o rival na tabela da Premier League. Faltam três jornadas para o fim, mais um jogo para o City.
