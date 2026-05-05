Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 04 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Empate do City deixa via aberta para Arsenal ser campeão

05 mai, 2026 - 00:05 • Inês Braga Sampaio

Equipa de Manchester permitiu a reviravolta do Everton e só conseguiu empatar (3-3), pelo que deixa de depender só de si para igualar o Arsenal no topo da Premier League.

A+ / A-

O Manchester City entregou ao Arsenal o controlo do desfecho da corrida ao título de campeão inglês, esta segunda-feira, ao empatar no terreno do Everton, por 3-3.

A equipa de Pep Guardiola, que teve Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze inicial, adiantou-se aos 43 minutos, por intermédio de Jérémy Doku, mas o Everton deu a volta com golos de Thierno Barry, ao minuto 68, e Jake O'Brien, aos 73. O bis de Barry, ao minuto 81, deixou o City com uma montanha para escalar.

A equipa de Manchester conseguiu mesmo escalar a montanha: Erlin Haaland reduziu aos 83 minutos e, ao sétimo minuto de descontos, Doku bisou e fez o empate.

Faltou ao City, porém, emergir do outro lado da montanha e operar a reviravolta. Um empate que deixa os "citizens" a cinco pontos do Arsenal, com um jogo a menos, o que significa que não depende só de si para igualar o rival na tabela da Premier League. Faltam três jornadas para o fim, mais um jogo para o City.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 04 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)