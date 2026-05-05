Petição para saída de Mbappé do Real Madrid tem mais de 11 milhões de assinaturas

Uma petição online para que Kylian Mbappé saia do Real Madrid, criada esta terça-feira, já reuniu mais de onze milhões de assinaturas.

"Madridistas, alcem as vossas vozes. Se acreditam que é preciso mudança, não fiquem em silêncio — assinem esta petição e defendam o que pensam que é melhor para o futuro do clube". lê-se na descrição da petição, que tem como título "Mbappé Out".

Têm chovido críticas e rumores sobre Mbappé no Real Madrid. Os jogadores teriam ficado desagradados com umas férias do internacional francês, que se encontrava lesionado, numa fase decisiva da temporada.

Os representantes de Mbappé reagiram às críticas, salientando que uma parte se baseia "numa interpretação exagerada de elementos relacionados com um período de recuperação estritamente gerido pelo clube, sem refletir a realidade da implicação diária de Kylian e do seu trabalho para a equipa".

O treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, desvalorizou a controvérsia gerada pela viagem de Mbappé à Sardenha.

"Cada jogador faz o que considera oportuno no seu tempo livre, não é da minha conta", afirmou, embora tenha acrescentado: "Não construímos o Real Madrid com jogadores que vestem smoking, mas sim com jogadores que terminam o jogo com a camisola coberta de suor e lama, graças ao esforço, ao sacrifício e à regularidade."

Agora, uma petição para a saída de Mbappé acumula milhões de assinaturas. Às 10h00 desta quarta-feira, a petição somava 11.692.415 assinaturas — às 21h de terça-feira, somava 4.022.531. Convém, contudo, ressalvar que esta petição não requer inscrição nem prova de identidade, ao contrário de muitas outras, pelo que basta um clique para assinar. Pode consultá-la aqui.

[Notícia atualizada às 10h00 de 6 de maio para atualizar número de assinaturas]