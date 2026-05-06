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Grêmio de Luís Castro vence na Argentina para Sul-Americana

06 mai, 2026 - 08:47 • Inês Braga Sampaio

Carlos Vinícius, que jogou no Benfica e no Rio Ave, abriu caminho à vitória no terreno do Deportivo Riestra, por 3-0. Grêmio isola-se na liderança do grupo à condição.

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O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, venceu no terreno do Deportivo Riestra, da Argentina, por 3-0, na madrugada desta quarta-feira, e ascendeu, à condição, à liderança do Grupo F da Taça Sul-Americana.

O antigo jogador de Benfica e Rio Ave Carlos Vinícius abriu o marcador, ao minuto 30, de grande penalidade. Francis Amuzu ampliou aos 59 minutos e Martin Braithwaite completou o triunfo brasileiro aos 73.

Com esta vitória, o Grêmio passa a somar sete pontos e isola-se na liderança do grupo. No entanto, pode ser ultrapassado pelo Torque (Uruguai), que é segundo classificado, com seis pontos e menos um jogo. O Deportivo Riestra é terceiro, com quatro pontos, e o Palestino (Chile), também com um jogo por disputar, é último, com dois pontos.

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