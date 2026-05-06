Liga dos Campeões
João Neves. “Dois anos seguidos na final da Champions”
06 mai, 2026 - 22:33
O PSG eliminou o Bayern Munique e está na final da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo.
O médio João Neves estava feliz com a passagem do PSG à final da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo.
Jogo intenso e PSG na final
"Estamos muito contentes pelo que fizemos. Ao Bayern dou-lhes os parabéns, são uma grande equipa e, para mim, a seguir a nós, são a melhor equipa da Europa e do mundo. Provámos em casa e fora que somos a melhor equipa, conseguimos atacar, defender, sofrer, respirar com bola e isso é o que uma grande equipa faz. Muito cansado, mas estou muito contente pelo que fizemos na Champions".
Segunda final da Champions seguida
"É verdade. Como já disse, cheguei cá com um projeto muito claro enquanto clube e do que pretendiam de mim, estamos a concretizar esses objetivos e estamos muito felizes. Nunca foi objetivo ganhar a Champions, era lutar até ao fim e dar o máximo e essa, para mim, é a melhor forma de chegar a estes momentos. Dois anos seguidos na final, o que posso dizer... Ganhando ou perdendo, já estamos muito contentes e vamos enfrentar uma das grandes equipas do mundo, como é o Arsenal, mas estamos preparados, o staff estuda bem o que eles fazem, confiamos muito nisso".
PSG é favorito na final?
"É sempre difícil, é sempre um jogo e o futebol às vezes é injusto, vai ser nos detalhes e é para isso que nos vamos preparar. Ainda temos a liga para ganhar, isso é ponto claro, e vai ser nos detalhes. Não é 100% seguro porque no futebol não ganha sempre a melhor equipa, mas aquela que concretiza mais nos detalhes".
