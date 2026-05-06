- Bola Branca 18h14
- 05 mai, 2026
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Lembra-se de Ricky van Wolfswinkel? Termina carreira no final da época
06 mai, 2026 - 09:55 • Inês Braga Sampaio
Ponta de lança internacional neerlandês, atualmente no Twente, vai pendurar as botas aos 37 anos. Ao serviço do Sporting, entre 2011 e 2013, marcou 45 golos em 88 jogos.
Ricky van Wolfswinkel, antigo jogador do Sporting, anunciou esta quarta-feira que vai terminar a carreira no final da época.
Num vídeo emotivo, publicado no YouTube do Twente, clube que representa desde 2021/22, o ponta de lança internacional pelos Países Baixos, de 37 anos, sublinha que, "ao fim de 18 anos ao mais alto nível, chega um momento em que se sente: 'Já chega. É hora'".
"O que começou como um sonho tornou-se uma vida. Uma vida repleta de disciplina, sacrifícios, altos inesquecíveis, mas também adversidades que me tornaram mais forte. Dei tudo o que tinha. Em cada treino, cada jogo, cada momento. Sempre com um sorriso. E estou grato aos meus companheiros de equipa, os meus treinadores, a minha família, a minha mulher e os meus filhos e todos os que me apoiaram ao longo do caminho. Este desporto moldou-me e tornou-me a pessoa que sou hoje. Não só como jogador, mas também como ser humano", afirma.
Wolfswinkel quer abraçar "um novo desafio, fora de campo", sem esclarecer qual. O avançado neerlandês garante que não está a "dizer adeus" ao desporto: "Só à minha carreira como atleta profissional."
Ricky van Wolfswinkel foi formado e começou a carreira no Vitesse. Passou ainda pelo Utrecht, antes de rumar ao Sporting, em 2011/12. Em Alvalade, marcou 45 golos em 88 jogos, em duas temporadas.
O goleador trocou os leões pelo Norwich no verão de 2023, a troco de dez milhões de euros. Passou, depois, por Saint-Étienne, Bétis, novamente Vitesse, Basileia e, por último, o Twente, com que termina a carreira.
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