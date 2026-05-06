Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Palmeiras de Abel vence e lidera grupo da Libertadores

06 mai, 2026 - 08:35 • Inês Braga Sampaio

Treinador português protagonizou um momento caricato, ao ser apanhado pelas câmaras a levantar o dedo do meio, durante a vitória (2-0) sobre o Sporting Cristal.

A+ / A-

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, isolou-se na liderança do Grupo F da Taça Libertadores, na madrugada desta quarta-feira, ao vencer no terreno do Sporting Cristal, do Peru, por 2-0.

José Manuel "Flaco" López, aos 32 minutos, e Ramón Sosa, aos 50, marcaram os golos da vitória da equipa brasileira em Lima.

O jogo ficou marcado por um gesto obsceno de Abel, apanhado pelas câmaras, após o primeiro golo, a levantar o dedo do meio para o campo. Em conferência de imprensa, o técnico português explicou que se tratara de uma brincadeira com Flaco López, "o jogador ao qual mais [dá] na cabeça".

"Viram-no a fazer assim [polegar levantado] para mim? Eu fiz um gesto para ele, vocês viram? Porque lhe cobro muito. Explico-lhe de manhã, tarde e noite, mando-lhe vídeos no WhatsApp. Eu cobro muito, sei onde temos de chegar. Ele sabe que, para marcar golos, temos de ir para a zona do ouro. Eles sabem o que eu lhes cobro. Ele tem tudo para ser um avançado de topo mundial, no Palmeiras", salientou Abel Ferreira, no final do jogo.

Com este triunfo, o Palmeiras isola-se no primeiro lugar do grupo, com oito pontos, mais dois que o Sporting Cristal. Em terceiro, com um jogo a menos, está o Cerro Porteño (Paraguai), com quatro pontos, pelo que pode ultrapassar os peruanos. O Junior de Barranquilla (Colômbia) está em último, também com um jogo a menos e com um ponto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)