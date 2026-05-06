PSG (outra vez) na final da Champions

O PSG está na final da Liga dos Campeões depois de empatar 1-1 em casa do Bayern Munique na segunda mão das meias-finais.

Depois de um jogo louco em Paris (5-4), as duas equipas voltaram a encontrar-se e a proporcionar um bom espetáculo, ainda que sem tantos golos.

Marcaram primeiro os parisienses, por Dembele, finalizando um contra-ataque, logo aos três minutos.

Já os alemães só conseguiram marcar nos descontos do segundo tempo, por Harry Kane, um tento insuficiente para dar a volta à eliminatória.

O árbitro da partida foi o português João Pinheiro. Os alemães protestaram muito várias decisões, especialmente no primeiro tempo.

Na final, o PSG – que é o detentor do troféu – vai defrontar o Arsenal, a 30 de maio.