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Mundial 2026

Seleção mexicana ameaça: quem faltar a este estágio não vai ao Mundial

06 mai, 2026 - 20:18

Há jogadores de dois clubes (Toluca e Chivas) mais em risco.

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A Federação Mexicana de Futebol exige que os jogadores convocados se apresentem, esta quarta-feira, apesar de não ser uma data FIFA.

O organismo enviou um comunicado, onde garante que “qualquer jogador que não compareça no centro de treinos ficará fora do Campeonato do Mundo”.

A polémica começou quando, a 28 de abril, a Federação anunciou que 20 atletas da Liga Mexicana iriam participar num “mini torneio” antes do Mundial.

Ora, os jogadores do Toluca e Chivas que fossem convocados por Javier Aguirre não poderiam participar na fase final do “Clausura”, nem na Liga dos Campeões da CONCACAF.

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