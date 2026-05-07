  Bola Branca
  • 07 mai, 2026
Inglaterra

Aston Villa na final da Liga Europa

07 mai, 2026 - 23:32 • Lusa

Num duelo entre ingleses, a equipa de Vítor Pereira foi goleado. O Friburgo é o outro finalista.

Os ingleses do Aston Villa qualificaram-se para a final da Liga Europa em futebol, marcando encontro com os alemães do Friburgo, ao golearem em casa os compatriotas do Nottingham Forest, de Vítor Pereira, por 4-0.

Ole Watkins, aos 36 minutos, Emiliano Buendía, aos 58, de grande penalidade, e John McGinn, aos 77 e 80, selaram o triunfo do conjunto de Birmingham, que tinha perdido por 1-0 em Nottingham, na primeira mão das meias-finais.

Na final, marcada para 20 de maio, em Istambul, na Turquia, os ingleses vão defrontar o Friburgo, que, na outra meia-final, eliminou o Sp. Braga, ao vencer em casa os arsenalistas por 3-1, após o desaire por 2-1 em Portugal.

