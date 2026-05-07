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Bis de Paulinho ajuda a meter Toluca na final da Champions da CONCACAF

07 mai, 2026 - 12:49 • Inês Braga Sampaio

Internacional português completou a goleada mexicana ao LAFC, por 4-0. Final da Liga dos Campeões, a 10 de maio, em Zapopan, terá dérbi do México, entre Toluca e Tigres.

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O internacional português Paulinho bisou na vitória do Toluca frente ao Los Angeles FC, por 4-0, na madrugada desta quinta-feira, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões da CONCACAF, ajudando assim os mexicanos a voltar a assegurar uma vaga na final, ao fim de 11 anos.

A primeira mão, em Los Angeles, terminara com uma vitória, por 2-1, dos norte-americanos, pelo que o Toluca estava obrigado a vencer para operar a reviravolta na eliminatória. Não só venceu, como goleou.

Helinho, de grande penalidade, aos 49 minutos, abriu caminho ao triunfo mexicano e Everaro López ampliou aos 58. Nos descontos, já depois de a expulsão de Ryan Porteous ter deixado o LAFC reduzido a dez jogadores, chegou a hora de Paulinho, que bisou aos 92 e 94 minutos.

O Toluca está na final, em que vai defrontar os compatriotas do Tigres. A equipa de Monterrey eliminou o Nashville, também dos EUA, com duas vitórias por 1-0, para marcar um dérbi mexicano no jogo decisivo, marcado para a madrugada da próxima segunda-feira, 10 de maio, às 02h0, no Estádio Akron, em Zapopan, precisamente no México.

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