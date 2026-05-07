Crystal Palace e Rayo Vallecano na final da Liga Conferência
07 mai, 2026 - 23:40 • Lusa
A final está marcada para dia 27 de maio.
O Crystal Palace, estreante em competições europeias, e o Rayo Vallecano apuraram-se para a final da Liga Conferência de futebol, constituindo esta uma primeira final europeia para ambos.
Para marcar presença no jogo decisivo, o clube inglês afastou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, vencendo na primeira mão por 3-1 e hoje, em Inglaterra, por 2-1, enquanto os espanhóis garantiram a final com triunfos por 1-0 em casa do Estrasburgo e na receção aos franceses.
A final está agendada para as 20h00 de 27 de maio, na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.
