Crystal Palace e Rayo Vallecano na final da Liga Conferência

07 mai, 2026 - 23:40 • Lusa

O Crystal Palace, estreante em competições europeias, e o Rayo Vallecano apuraram-se para a final da Liga Conferência de futebol, constituindo esta uma primeira final europeia para ambos.

Para marcar presença no jogo decisivo, o clube inglês afastou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, vencendo na primeira mão por 3-1 e hoje, em Inglaterra, por 2-1, enquanto os espanhóis garantiram a final com triunfos por 1-0 em casa do Estrasburgo e na receção aos franceses.

A final está agendada para as 20h00 de 27 de maio, na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Hantavírus "não é a próxima pandemia", diz OMS

