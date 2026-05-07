Festejos do apuramento do PSG para a final resultam em 127 detidos e 11 feridos

Os festejos pela qualificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões provocaram 127 detenções e 11 feridos, um dos quais em estado grave, anunciou esta quinta-feira o Governo francês.

Os distúrbios ocorreram na sequência do empate (1-1) frente ao Bayern de Munique, na segunda mão das meias-finais, resultado que garantiu a passagem do clube francês à final da Champions, após a vitória por 5-4 na primeira mão, em Paris.

O PSG, dos portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, é o atual detentor do troféu e vai tentar revalidar a conquista na final frente aos ingleses do Arsenal

Segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, das 127 detenções efetuadas, 107 ocorreram exclusivamente na cidade de Paris.

Durante os incidentes, onze pessoas ficaram feridas, incluindo uma vítima em estado grave atingida por um morteiro de fogo-de-artifício.

Entre os feridos registaram-se ainda 23 agentes da polícia com ferimentos ligeiros.

O governante condenou esta violência "nos termos mais veementes possíveis" e garantiu que as forças de segurança manterão "a mesma firmeza" e realizarão "operações sistemáticas" para evitar novos distúrbios na final de 30 de maio, em Budapeste, frente ao Arsenal.

Nuñez elogiou também a atuação dos agentes mobilizados na noite de quarta-feira nas ruas de Paris.

O responsável manifestou ainda preocupação com o anúncio "unilateral" da instalação de uma 'fan zone' para a final, feito pelo presidente da câmara de Paris, Emmanuel Grégoire, indicando que a localização da estrutura terá ainda de ser analisada pelas autoridades.