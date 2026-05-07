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Brasil
Libertadores. Cruzeiro de Artur Jorge falha liderança isolada
07 mai, 2026 - 09:47 • Inês Braga Sampaio
Equipa brasileira chumbou na visita ao Universidad Católica, com um empate a zeros, e partilha o topo com os chilenos.
O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, falhou a oportunidade de se isolar na liderança do Grupo D da Libertadores, ao empatar, sem golos, no terreno do Unversidad Católica, do Chile, esta quinta-feira.
Foram os chilenos que mais bola tiveram e mais vezes remataram, num jogo em que a equipa brasileira ficou reduzida a dez jogadores aos 48 minutos, fruto da expulsão de Keny Arroyo, com vermelho direto.
Com este resultado, o Universidad lidera o grupo, com sete pontos, os mesmos do Cruzeiro, segundo classificado mas com menos golos a favor. Em terceiro está o Boca Juniors (Argentina), com seis pontos, e em quarto o Barcelona de Guayaquil (Equador), com três pontos.
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