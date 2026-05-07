Sp. Braga

Moutinho. “jogar com 10 limitou-nos, mas fizemos um excelente jogo”

07 mai, 2026 - 23:12

O Sp. Braga perdeu 3-1 contra o Friburgo e fica fora da final da Liga Europa.

O médio João Moutinho lembra que o Braga criou oportunidades, apesar de ter ficado reduzido a 10 muito cedo na partida da Liga Europa contra o Friburgo.

A expulsão

"Claro que nos limitou, jogar com 10, mas fizemos um excelente jogo. Mesmo com menos um tentámos fazer o nosso jogo, criámos oportunidades e podíamos ter feito dois ou três golos. Aos seis minutos tivemos a expulsão e ficou difícil. Mas é dar os parabéns à equipa, por aquilo que mostrou dentro de campo, pelo esforço e dedicação em procurar um resultado diferente e passar à final. Não conseguimos e é dar os parabéns ao Friburgo. É levantar a cabeça e continuar"

Dificuldades em sair para o ataque

"Depois da expulsão tivemos que dobrar esforços, tivemos que estar nas posições uns dos outros e a compensar, fazendo parecer que éramos mais em campo. Queríamos que eles cometessem erros e conseguir ter oportunidades de golo. Infelizmente, não conseguimos concretizar e o futebol é isto, não conseguimos isso hoje, mas é levantar a cabeça e dar continuidade ao trabalho."

Momentos do jogo

"Isso pode mudar tudo, são momentos do jogo, mas não nos podemos agarrar só a isso. Não é o penálti de Zalazar [primeira mão], assumiu ele podia ser outro. A responsabilidade é de todos e estamos orgulhosos. Demonstrámos que podíamos chegar à final. Este grupo tinha capacidade."

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)

Hantavírus "não é a próxima pandemia", diz OMS

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS