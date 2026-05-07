Sp. Braga
Moutinho. “jogar com 10 limitou-nos, mas fizemos um excelente jogo”
07 mai, 2026 - 23:12
O Sp. Braga perdeu 3-1 contra o Friburgo e fica fora da final da Liga Europa.
O médio João Moutinho lembra que o Braga criou oportunidades, apesar de ter ficado reduzido a 10 muito cedo na partida da Liga Europa contra o Friburgo.
A expulsão
"Claro que nos limitou, jogar com 10, mas fizemos um excelente jogo. Mesmo com menos um tentámos fazer o nosso jogo, criámos oportunidades e podíamos ter feito dois ou três golos. Aos seis minutos tivemos a expulsão e ficou difícil. Mas é dar os parabéns à equipa, por aquilo que mostrou dentro de campo, pelo esforço e dedicação em procurar um resultado diferente e passar à final. Não conseguimos e é dar os parabéns ao Friburgo. É levantar a cabeça e continuar"
Dificuldades em sair para o ataque
"Depois da expulsão tivemos que dobrar esforços, tivemos que estar nas posições uns dos outros e a compensar, fazendo parecer que éramos mais em campo. Queríamos que eles cometessem erros e conseguir ter oportunidades de golo. Infelizmente, não conseguimos concretizar e o futebol é isto, não conseguimos isso hoje, mas é levantar a cabeça e dar continuidade ao trabalho."
Momentos do jogo
"Isso pode mudar tudo, são momentos do jogo, mas não nos podemos agarrar só a isso. Não é o penálti de Zalazar [primeira mão], assumiu ele podia ser outro. A responsabilidade é de todos e estamos orgulhosos. Demonstrámos que podíamos chegar à final. Este grupo tinha capacidade."
