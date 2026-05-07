Sp. Braga cai de pé
07 mai, 2026 - 22:34 • Carlos Calaveiras
Arsenalistas perdem na Alemanha e falham a chegada à final da Liga Europa.
O Sp. Braga perdeu 3-1 na Alemanha em partida da segunda mão das meias-finais e está fora da Liga Europa.
Os arsenalistas deram tudo para chegar à final da segunda prova da UEFA, mas viram a vida a complicar-se logo nos minutos iniciais, por expulsão de Dorgeles.
O Friburgo foi superior em grande parte da partida, especialmente nos primeiros 25 minutos da segunda parte, com Hornicek a fazer um par de defesas que mantém a equipa portuguesa na eliminatória.
Pelos alemães marcaram Manzambi e Kubler, que bisou, e tudo parecia resolvido.
No entanto, após as substituições, o Braga voltou a acreditar, reduziu por Pau Victor e veio para cima do adversário nos minutos finais.
Nota para um momento inusitado: os adeptos alemães invadiram o relvado após o apito fina.
No entanto, o resultado não se alterou e o Braga fica-se pelas meias-finais da Liga Europa.
Agora, na final, o Friburgo vai defrontar o Aston Villa. Para as equipas portuguesas era benéfico que a equipa inglesa levasse a melhor.
