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Sul-Americana. Botafogo de Franclim Carvalho vence e segura liderança

07 mai, 2026 - 11:27 • Inês Braga Sampaio

Equipa brasileira beneficiou de um autogolo para se colocar em vantagem e lidera isolada o Grupo E da prova.

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O Botafogo, orientado pelo treinador português Franclim Carvalho, manteve a liderança do Grupo E da Taça Sul-Americana, na madrugada desta quinta-feira, ao receber e bater os argentinos do Racing, por 2-1.

Foi um jogo particularmente infeliz para o clube de Avellaneda: começou com um autogolo de Marco Di Cesare, aos 19 minutos. Os argentinos empataram aos 49, por intermédio de Adrián Martínez, mas Danilo devolveu a vantagem aos brasileiros, aos 74. Nos descontos, o Racing ficou com menos um jogador, devido à expulsão de Facundo Cambeses.

Com este triunfo, o Botafogo segura o primeiro lugar do grupo e chega aos dez pontos. Em segundo, com oito, está o Caracas (Venezuela), e em terceiro o Racing, com quatro. O Independiente Petrolero (Bolívia) segue na última posição, sem qualquer ponto somado até agora.

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