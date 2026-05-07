Sul-Americana. Botafogo de Franclim Carvalho vence e segura liderança

O Botafogo, orientado pelo treinador português Franclim Carvalho, manteve a liderança do Grupo E da Taça Sul-Americana, na madrugada desta quinta-feira, ao receber e bater os argentinos do Racing, por 2-1.

Foi um jogo particularmente infeliz para o clube de Avellaneda: começou com um autogolo de Marco Di Cesare, aos 19 minutos. Os argentinos empataram aos 49, por intermédio de Adrián Martínez, mas Danilo devolveu a vantagem aos brasileiros, aos 74. Nos descontos, o Racing ficou com menos um jogador, devido à expulsão de Facundo Cambeses.

Com este triunfo, o Botafogo segura o primeiro lugar do grupo e chega aos dez pontos. Em segundo, com oito, está o Caracas (Venezuela), e em terceiro o Racing, com quatro. O Independiente Petrolero (Bolívia) segue na última posição, sem qualquer ponto somado até agora.