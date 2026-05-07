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Valverde e Tchouaméni sob alçada disciplinar depois de incidente no treino

07 mai, 2026 - 17:10

O médio uruguaio teve mesmo de se deslocar ao hospital.

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O Real Madrid instaurou processos disciplinares a Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni depois de os dois jogadores se terem voltado a desentender esta quinta-feira, o que já tinha acontecido ontem.

A situação subiu de tom e o uruguaio teve mesmo de se deslocar ao hospital.

De acordo com o jornal “AS”, os "merengues" abriu uma investigação para perceber o que se passou e ambos os atletas estão sob alçada disciplinar.

O clube convocou uma reunião de emergência liderada pelo diretor-geral José Ángel Sánchez.

De recordar que o Real Madrid vai defrontar o Barcelona, em Camp Nou, no domingo.

o Real Madrid convocou uma reunião de emergência, com um comité de crise liderado pelo diretor-geral José Ángel Sánchez a procurar sanar um ambiente de tensão que surge na reta final de uma época para esquecer, sem títulos.

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