Vicens. “Saio orgulhoso da eliminatória”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, mostra-se orgulhoso dos seus jogadores, apesar da eliminação na Liga Europa.

A partida

"Saio orgulhoso da eliminatória que fizemos, penso que fomos a equipa que merecia estar na final, mas há ocasiões em que a energia e o que passa no futebol, que é um reflexo da vida, vão-te dando a informação que não vai cair para o teu lado. Mas parabéns ao Friburgo, que lutaram muito. Não podia estar mais orgulhoso, tanto deste como do último jogo. A equipa em nenhum momento utilizou as baixas como desculpa, tentou sempre ir atrás da eliminatória e do objetivo. Colocando em perspetiva, vamos ver isto como uma temporada histórica e exemplar. Tenho um grupo de jogadores que deixam a pele em campo e este jogo foi reflexo disto. O jogo às vezes sorri-te, outras vezes não."

Tática com 10

"Sabíamos que não íamos ter tanto a bola como queríamos e optámos por essa troca. O mais fácil era o Zalazar ir para a frente, porque estava já quase nessa função semelhante, mas sentiu-se que, se o mantivéssemos à direita, havia relações diferentes com o Victor Gómez e o Pau Víctor, pelo que estava a dar, ia ser bom do lado esquerdo. Com o bloco mais alto, podíamos utilizá-los, tivemos uma oportunidade assim no final da primeira parte. Depois, acho que todos vimos a reação da equipa na segunda parte que, apesar do sofrimento, lutou. A equipa reagiu a momentos de sofrimento e fomos atrás do golo. Foi um dia triste pelo resultado, mas mais com orgulho pelo que foi jogado."

Sp. Braga voltar às decisões

"Temos que trabalhar e disse aos rapazes no balneário. Na vida, podes ter situações em que cais, mas isso faz parte. A diferença é o que fazem quando caem e a equipa acho que se levanta, já demonstrou isso este ano. Estamos orgulhosos do esforço e é mais uma experiência acumulada. É um grupo de seres humanos que trabalha com um objetivo claro e tem de trabalhar para que, quando existam momentos destes, possam lutar e chegar longe, conseguindo os objetivos."

O Sp. Braga perdeu 3-1 contra o Friburgo e fica fora da final da Liga Europa.