Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 07 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sp. Braga

Vicens. “Saio orgulhoso da eliminatória”

07 mai, 2026 - 23:22

O Sp. Braga perdeu 3-1 contra o Friburgo e fica fora da final da Liga Europa.

A+ / A-

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, mostra-se orgulhoso dos seus jogadores, apesar da eliminação na Liga Europa.

A partida

"Saio orgulhoso da eliminatória que fizemos, penso que fomos a equipa que merecia estar na final, mas há ocasiões em que a energia e o que passa no futebol, que é um reflexo da vida, vão-te dando a informação que não vai cair para o teu lado. Mas parabéns ao Friburgo, que lutaram muito. Não podia estar mais orgulhoso, tanto deste como do último jogo. A equipa em nenhum momento utilizou as baixas como desculpa, tentou sempre ir atrás da eliminatória e do objetivo. Colocando em perspetiva, vamos ver isto como uma temporada histórica e exemplar. Tenho um grupo de jogadores que deixam a pele em campo e este jogo foi reflexo disto. O jogo às vezes sorri-te, outras vezes não."

Tática com 10

"Sabíamos que não íamos ter tanto a bola como queríamos e optámos por essa troca. O mais fácil era o Zalazar ir para a frente, porque estava já quase nessa função semelhante, mas sentiu-se que, se o mantivéssemos à direita, havia relações diferentes com o Victor Gómez e o Pau Víctor, pelo que estava a dar, ia ser bom do lado esquerdo. Com o bloco mais alto, podíamos utilizá-los, tivemos uma oportunidade assim no final da primeira parte. Depois, acho que todos vimos a reação da equipa na segunda parte que, apesar do sofrimento, lutou. A equipa reagiu a momentos de sofrimento e fomos atrás do golo. Foi um dia triste pelo resultado, mas mais com orgulho pelo que foi jogado."

Sp. Braga voltar às decisões

"Temos que trabalhar e disse aos rapazes no balneário. Na vida, podes ter situações em que cais, mas isso faz parte. A diferença é o que fazem quando caem e a equipa acho que se levanta, já demonstrou isso este ano. Estamos orgulhosos do esforço e é mais uma experiência acumulada. É um grupo de seres humanos que trabalha com um objetivo claro e tem de trabalhar para que, quando existam momentos destes, possam lutar e chegar longe, conseguindo os objetivos."

O Sp. Braga perdeu 3-1 contra o Friburgo e fica fora da final da Liga Europa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 07 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS

Hantavírus “não é a próxima pandemia”, diz OMS