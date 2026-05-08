Bournemouth encosta Álex Jiménez por alegadas mensagens para menor de idade

O Bournemouth anunciou, esta sexta-feira, que vai deixar Álex Jiménez de fora do próximo jogo devido a posts que estão a circular nas redes sociais de alegadas mensagens do defesa espanhol para uma menor de idade.

"O Bournemouth está ciente de publicações que estão a circular nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Álex Jiménez. O clube entende a seriedade do assunto, que está atualmente a ser investigado. Como resultado, Álex não será incluído na convocatória para o jogo de amanhã [sábado] da Premier League diante do Fulham [do treinador português Marco Silva] e o clube não fará mais comentários nesta altura", pode ler-se em comunicado, publicado no site oficial do clube inglês.

Em causa está uma alegada troca de mensagens entre uma pessoa que diz ser uma rapariga menor de idade e o que aparenta ser a conta oficial de Jiménez. Na suposta correspondência, o indivíduo que será Jiménez pergunta à outra pessoa que idade tem e, quando ela responde que tem 15, ele diz que se encontraria com ela porque ela é "muito bonita", referindo também que nunca esteve com alguém daquela idade.

Também está a circular uma suposta fotografia que Jiménez teria enviado à jovem, com uma legenda de teor que pode ser interpretado como sexual.

Nas primeiras mensagens, o indivíduo que aparenta ser Jiménez tem um inglês pouco natural, com erros gramaticais. Algo que já não se nota numa suposta segunda vaga de mensagens, em que chama "mentirosa" à outra pessoa, pede-lhe que não interprete as suas palavras de forma errada, desmente ter sugerido atos "adultos" anteriormente e tenta afastar-se da alegada jovem, devido à idade e por não querer problemas.

Álex Jiménez, de 21 anos, foi formado no Real Madrid, antes de rumar ao AC Milan. Esta época, foi vendido ao Bournemouth por 19,5 milhões de euros. Tem 32 jogos pelos "cherries", um golo e duas assistências.