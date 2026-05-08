Campeão no clássico? Penta? Fim do jejum? Faça as contas do título de Espanha, França e Inglaterra

Portugal, Itália e Alemanha já têm campeões definidos: FC Porto, Inter de Milão e Bayern de Munique. No entanto, falta ainda conhecer os campeões em três das cinco principais ligas da Europa: Espanha, França e Inglaterra. Bola Branca fez as contas e apresenta-as, para cada um dos três campeonatos em que ainda falta decidir o vencedor. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Clássico pode coroar Barça O Barcelona está lançado para o título. A quatro jornadas do fim, ou seja, com 12 pontos por disputar, a equipa de João Cancelo tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Há "El Clásico" no domingo, pelo que o título pode ficar resolvido em Camp Nou. Para ser bicampeão, basta ao Barcelona pontuar nesse jogo. Uma vitória do Real Madrid deixará os "merengues" a oito pontos do rival, à falta de nove no total. Importa referir que o primeiro critério de desempate na La Liga é o confronto direto e, aí, é o Real que tem vantagem, para já: venceu o encontro da primeira volta, no Santiago Bernabéu, por 2-1. Se não ficar tudo decidido já no domingo, o Barcelona tem de seguida a visita ao Alavés. Eis os restantes jogos dos "culés" até ao fim: Bétis em casa e Valência fora. Aos "culés", chegará vencer um dos próximos jogos, mesmo perdendo o clássico. Depois do clássico, o Real Madrid joga com Real Oviedo, em casa, Sevilha, fora, e Athletic Bilbau novamente em casa. Os "blancos" precisam de ganhar todos os jogos, incluindo em Camp Nou, e que o Barça some, depois, duas derrotas e um empate — ficariam empatados e, nesse caso, o Real tem vantagem — ou que perca todos os jogos.

PSG com uma mão no título O último fim de semana foi repleto de emoções em França, com o empate do Paris Saint-Germain em Lorient, que logo a seguir o Lens não soube aproveitar, pois também dividiu pontos com o Nice. Isto deixa os parisienses à beira do pentacampeonato: a três jornadas do fim — uma delas com confronto direto —, têm mais seis pontos que o Lens. Nos próximos jogos, o PSG recebe o Brest, depois visita o Lens e termina o campeonato com uma deslocação ao terreno do vizinho Paris FC. Já o Lens recebe o Nantes e a seguir o PSG, como referido, e fecha com uma visita ao Lyon, de Paulo Fonseca. A equipa do norte de França tem de vencer os seus jogos para continuar a sonhar e, mesmo assim, pode não ser suficiente. O primeiro critério de desempate da Ligue 1 é a diferença de golos. Aí, o PSG leva uma vantagem enorme: 43, contra 28 do Lens. Quer isto dizer que, caso vença a próxima partida, diante do Brest, e mesmo que o Lens também bata o Nantes, a equipa de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos será virtualmente campeã, com seis pontos de vantagem quando passariam a ficar seis pontos em disputa. De qualquer modo, e independentemente dos resultados dos outros dois jogos, o PSG pode fechar oficialmente o campeonato diante do próprio Lens. Basta empatar.