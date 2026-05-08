- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
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Futebol Internacional
Campeão no clássico? Penta? Fim do jejum? Faça as contas do título de Espanha, França e Inglaterra
08 mai, 2026 - 16:00 • Inês Braga Sampaio
De que precisam Barcelona, Real Madrid, PSG, Lens, Arsenal e Manchester City para serem campeões nas únicas ligas "Big 5" que ainda não têm vencedor? Bola Branca explica.
Portugal, Itália e Alemanha já têm campeões definidos: FC Porto, Inter de Milão e Bayern de Munique. No entanto, falta ainda conhecer os campeões em três das cinco principais ligas da Europa: Espanha, França e Inglaterra.
Bola Branca fez as contas e apresenta-as, para cada um dos três campeonatos em que ainda falta decidir o vencedor.
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Clássico pode coroar Barça
O Barcelona está lançado para o título. A quatro jornadas do fim, ou seja, com 12 pontos por disputar, a equipa de João Cancelo tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid.
Há "El Clásico" no domingo, pelo que o título pode ficar resolvido em Camp Nou. Para ser bicampeão, basta ao Barcelona pontuar nesse jogo. Uma vitória do Real Madrid deixará os "merengues" a oito pontos do rival, à falta de nove no total.
Importa referir que o primeiro critério de desempate na La Liga é o confronto direto e, aí, é o Real que tem vantagem, para já: venceu o encontro da primeira volta, no Santiago Bernabéu, por 2-1.
Se não ficar tudo decidido já no domingo, o Barcelona tem de seguida a visita ao Alavés. Eis os restantes jogos dos "culés" até ao fim: Bétis em casa e Valência fora. Aos "culés", chegará vencer um dos próximos jogos, mesmo perdendo o clássico.
Depois do clássico, o Real Madrid joga com Real Oviedo, em casa, Sevilha, fora, e Athletic Bilbau novamente em casa. Os "blancos" precisam de ganhar todos os jogos, incluindo em Camp Nou, e que o Barça some, depois, duas derrotas e um empate — ficariam empatados e, nesse caso, o Real tem vantagem — ou que perca todos os jogos.
PSG com uma mão no título
O último fim de semana foi repleto de emoções em França, com o empate do Paris Saint-Germain em Lorient, que logo a seguir o Lens não soube aproveitar, pois também dividiu pontos com o Nice. Isto deixa os parisienses à beira do pentacampeonato: a três jornadas do fim — uma delas com confronto direto —, têm mais seis pontos que o Lens.
Nos próximos jogos, o PSG recebe o Brest, depois visita o Lens e termina o campeonato com uma deslocação ao terreno do vizinho Paris FC.
Já o Lens recebe o Nantes e a seguir o PSG, como referido, e fecha com uma visita ao Lyon, de Paulo Fonseca. A equipa do norte de França tem de vencer os seus jogos para continuar a sonhar e, mesmo assim, pode não ser suficiente.
O primeiro critério de desempate da Ligue 1 é a diferença de golos. Aí, o PSG leva uma vantagem enorme: 43, contra 28 do Lens. Quer isto dizer que, caso vença a próxima partida, diante do Brest, e mesmo que o Lens também bata o Nantes, a equipa de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos será virtualmente campeã, com seis pontos de vantagem quando passariam a ficar seis pontos em disputa.
De qualquer modo, e independentemente dos resultados dos outros dois jogos, o PSG pode fechar oficialmente o campeonato diante do próprio Lens. Basta empatar.
Arsenal com via aberta
Em Inglaterra, tudo mudou no último fim de semana, quando o Manchester City empatou no terreno do Everton e ficou a cinco pontos do Arsenal, a três jornadas do fim e com um jogo a menos.
Até aí, as duas equipas estavam taco a taco, contudo, os vigentes campeões precisam agora que o Arsenal empate, para poderem igualar os "gunners", ou perca, para poderem saltar para a frente.
O primeiro critério de desempate na Premier League é a diferença de golos, em que o Arsenal (+41) tem vantagem face ao City (+37). Depois, o número de golos marcados, em que a equipa de Manchester (69) está melhor que a de Londres (67). Em terceiro lugar, o confronto direto, em que os "citizens" levaram a melhor.
Para o Arsenal, as contas são simples: se ganhar os três jogos que lhe faltam, será campeão, pela primeira vez desde 2004. Perdendo dois pontos, pode ser igualado — aí, tudo depende da diferença de golos; caso se mantenha, os "gunners" vencerão a Premier League. Perdendo três pontos, o Arsenal pode ser superado pelo City, que tem agora zero margem de erro.
Para o Arsenal, são estes os próximos jogos: West Ham, de Nuno Espírito Santo, fora, o já condenado Burnley, em casa, e Crystal Palace, fora.
O Manchester City, com um jogo em atraso, defronta o Brentford, em casa, o Crystal Palace, também em casa, o Bournemouth, fora, e por fim o Aston Villa em casa.
Esta última fase da época é mesmo o "tudo ou nada" para o Arsenal, assim como para o PSG, que não só tentam ser campeões em Inglaterra e França, respetivamente, como se defrontam na final da Champions.
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