FIFA faz emenda e Otamendi pode jogar na estreia do Mundial

Nicolás Otamendi está elegível para a estreia da Argentina, detentora do troféu, no Mundial'2026, após a FIFA ter aprovado esta sexta-feira uma emenda nos regulamentos, evitando que o defesa-central do Benfica cumpra um jogo de suspensão.

Um dia depois de a Associação de Futebol Argentina (AFA) ter solicitado autorização para que Otamendi dispute o primeiro jogo da albiceleste, a FIFA decidiu modificar com efeito imediato o segundo ponto do artigo 10.º do regulamento da prova, visando "maior proporcionalidade e equidade no quadro disciplinar que rege a transição das qualificações para a fase final".

De acordo com a nova redação daquele artigo, os cartões amarelos e as suspensões pendentes de um ou dois jogos, que resultem de admoestações na qualificação, não vão ser transferidos para a fase final.

Os cartões vermelhos recebidos por duplo amarelo ou de forma direta, seja por um jogador impedir um golo ou uma clara oportunidade de golo da equipa adversária, seja devido a uma falta de extrema gravidade, também não terão a respetiva suspensão cumprida em Campeonatos do Mundo.

"Outras suspensões pendentes impostas no decurso de cartões vermelhos na qualificação serão transferidas para a fase final", explicou o organismo.

A decisão foi tomada por um painel da FIFA, composto pelo presidente do organismo, o ítalo-suíço Gianni Infantino, e pelos líderes das seis confederações, tendo agora de ser ratificada pelo respetivo Conselho.

"É fundamental garantir que as federações compitam com as melhores equipas possíveis, preservando a integridade disciplinar, para manter a qualidade, a imparcialidade e o apelo internacional da competição", lê-se no documento assinado pelo secretário-geral da FIFA, o sueco Mattias Grafström.

Em outubro de 2025, Otamendi foi sancionado com um jogo de suspensão e multado em 5.000 francos suíços (quase 5.500 euros ao câmbio atual), depois de ter sido expulso com cartão vermelho direto na primeira parte da derrota da Argentina no Equador (1-0), no mês anterior, para a 18.ª e última jornada da fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2026.

O médio equatoriano Moisés Caicedo, do Chelsea, também foi expulso nesse jogo, por duplo amarelo, mas vai beneficiar da emenda nos regulamentos, pelo que essa suspensão será cumprida noutra prova.

O Equador faz parte do Grupo E do Campeonato do Mundo e vai defrontar a Alemanha, detentora de quatro títulos mundiais, a regressada Costa do Marfim, adversária dos sul-americanos na estreia, e o estreante Curaçau.

Já a Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, vai medir forças na 'poule' J com as regressadas Áustria, Argélia, sua primeira oponente, e Jordânia.

Quinto jogador com mais internacionalizações ao serviço dos bicampeões sul-americanos (130), ao serviço dos quais marcou sete golos, Otamendi conquistou duas Copas Américas, uma Finalíssima e um Mundial e procura a quarta participação em fases finais da principal prova internacional de seleções, após 2010, 2018 e 2022 - foi totalista nas últimas duas edições.

O defesa-central, de 38 anos, soma 48 jogos e três golos na sexta época pelo Benfica, numa altura em que falta quase um mês para o Mundial'2026, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.