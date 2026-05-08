Jogo de Leonardo Jardim na Libertadores cancelado devido a pirotecnia e invasão de campo

Ao segundo minuto, Valenzuela teve de interromper a partida. Ao quinto, teve de mandar as equipas de volta para os balneários. As autoridades locais evacuaram o estádio, por falta de condições de segurança.

A confusão começou ainda antes do apito inicial, com os adeptos do Medellín a acenderem sinalizadores nas bancadas e a apontarem lasers às equipas. Quando o árbitro deu início ao encontro, começaram a ser arremessados petardos, sinalizadores, lasers e cadeiras para o campo, além de terem sido exibidas tarjas contra a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), a FIFA e a direção do clube colombiano. Alguns adeptos chegaram a invadir o relvado do Estádio Atanasio Girardot.

Corria o quinto minuto de jogo quando o árbitro Jesús Valenzuela teve de suspender o encontro e mandar os jogadores de volta para os balneários, devido ao caos que se instalara nas bancadas e em campo.

O jogo da Taça Libertadores entre o Independiente Medellín, da Colômbia, e os brasileiros do Flamengo, treinados pelo português Leonardo Jardim, foi cancelado, na madrugada desta sexta-feira, por falta de condições de segurança, devido ao comportamento dos adeptos colombianos.

A polícia local sugeriu que o jogo se realizasse à porta fechada, contudo, o Medellín rejeitou. Uma hora depois de os jogadores terem recolhido aos balneários, o árbitro anunciou a suspensão do encontro.

Ao longo da interrupção, enquanto não havia notícias, o Flamengo foi garantindo, nas redes sociais, que os seus jogadores e equipa técnica, liderada pelo português Leonardo Jardim, se encontravam em segurança. Os próprios atletas partilharam vídeos e fotos desde o balneário.

Os protestos dos adeptos do Medellín surgem na sequência da eliminação na fase final do campeonato Apertura da Colômbia. No final da partida diante do Rionegro Águilas, no passado domingo, o proprietário e representante institucional do clube, Raúl Giraldo, começou a proferir declarações e gestos insultuosos na direção das bancadas. No dia seguinte, demitiu-se do cargo de representante institucional.

Este era um jogo da quarta jornada do Grupo A da Libertadores. Face à suspensão da partida, a Conmebol vai agora avaliar os relatórios do árbitro e do delegado e decidirá as possíveis consequências do caso. Uma possível solução é a aplicação de uma derrota por 3-0 ao Independiente Medellín, o que levaria o Flamengo, que lidera o grupo, aos dez pontos, mais quatro que o segundo classificado, o Estudiantes, da Argentina.