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Espanha

Luís Castro ganha e ainda sonha com a permanência

08 mai, 2026 - 23:27 • Lusa

Faltam três jornadas para terminar a liga espanhola.

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O Levante, treinado pelo português Luís Castro, venceu com reviravolta na receção ao Osasuna (3-2), na abertura da 35.ª jornada do campeonato espanhol, encurtando provisoriamente distâncias na fuga à zona de despromoção.

Em Valência, um golo do suplente camaronês Karl Etta Eyong à entrada para o período de compensação (90 minutos) garantiu o regresso aos triunfos dos anfitriões, que estiveram a perder por 2-0, mas inverteram o marcador e quebraram uma sequência de dois jogos sem ganhar na prova.

O alemão Jeremy Toljan (três minutos), na própria baliza, e o croata Ante Budimir (11') adiantaram o Osasuna, mas Víctor García igualou para o Levante (35' e 37'), que viu o guarda-redes visitante Sergio Herrera ser expulso com cartão vermelho direto na ponta final da primeira parte (45').

Lançado no último quarto de hora, Etta Eyong voltou a marcar mais de seis meses depois e permitiu à equipa de Luís Castro vencer pela quarta vez seguida para o campeonato em casa, onde não perde há seis encontros.

A três rondas do fim, o Levante subiu provisoriamente ao 18.º e antepenúltimo lugar e tem os mesmos 36 pontos do Alavés, 19.º classificado (menos uma partida), ambos a um do Sevilha, 17.º e primeiro clube acima da zona de descida (menos um), na qual surge ainda o lanterna-vermelha Oviedo, com 28 (menos um).

O Osasuna fecha, para já, a primeira metade, ao ocupar a 10.ª posição, com 42 pontos, dois abaixo da zona de acesso às competições europeias, numa altura em que ainda não garantiu a permanência.

A 35.ª jornada contempla o clássico entre o líder Barcelona e o Real Madrid, que pode confirmar a revalidação do título por parte dos catalães. Os "blaugrana", com 88 pontos, recebem os "merengues", segundos, com 77, no domingo, com a equipa do português João Cancelo a precisar de um empate nos últimos quatro jogos para se sagrar bicampeã espanhola.

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