Luis Enrique convida jogadores do PSG para jantar fora pelo seu aniversário e não aparece
08 mai, 2026 - 13:46 • Inês Braga Sampaio
Treinador reservou mesa num restaurante fino de Paris, para celebrar os 56 anos. Ficou o plantel sozinho a festejar, um dia depois do apuramento para a final da Champions.
Imagine o seguinte cenário. O seu treinador vai fazer 56 anos e convidou a equipa toda para jantar fora, logo depois de um grande marco na temporada. Quando chega ao Prunier, um restaurante fino de Paris, perto do Arco do Triunfo e localizado num bairro chique, olha em seu redor e vê lá todos os seus companheiros: Marquinhos, Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi, João Neves, todos. Só falta uma pessoa — o treinador.
Foi essa a "partida" que Luis Enrique pregou aos seus jogadores do Paris Saint-Germain, na quinta-feira, no dia seguinte ao apuramento da sua equipa para a final da Liga dos Campeões, pelo segundo ano consecutivo.
O treinador reservou mesa no Prunier, restaurante de caviar com fachada Art Déco, que se intitula como "casa dos prazeres" e onde já jantaram figuras como Oscar Wilde, Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. Depois, convidou toda a equipa a juntar-se à celebração do seu 56º aniversário.
Os jogadores chegaram ao restaurante e Luis Enrique não apareceu. Sem o espanhol, em vez de deitarem fora uma noite de cozinha de luxo, o plantel decidiu ficar e celebrar. Afinal, o entusiasmo da vitória sobre o Bayern de Munique (resultado agregado de 6-5 na eliminatória) e consequente apuramento para a final da Champions ainda lhes vibrava no sangue.
Assim propiciou Luis Enrique uma noite de festa para os seus jogadores, sem o peso da presença do "chefe" mas com o seu aval.
O aniversário do treinador, na verdade, é só esta sexta-feira.
