Real Madrid multa Tchouaméni e Valverde em 1 milhão de euros

O Real Madrid multou Tchouaméni e Valverde num total de um milhão de euros, devido a uma troca de agressões entre os dois jogadores.

Cada um dos atletas madridistas vai ser castigado em 500 mil euros, numa punição sem precedentes na história do clube espanhol e, talvez mesmo, no futebol mundial.

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O francês Tchouaméni e o uruguaio Valverde compareceram perante o instrutor do processo disciplinar e reconheceram o seu erro.

Os dois jogadores mostraram arrependimento e pediram desculpa um ao outro, ao clube, à equipa e aos adeptos.



Tchouaméni e Valverde vão pagar uma multa de 500 mil euros, cada um, mas não sofreram qualquer castigo desportivo e continuam à disposição do treinador do Real Madrid.



Valverde ficou lesionado na sequência da luta com Tchouaméni e vai estar de baixa entre 10 a 14 dias.



O incidente, que fontes do clube afirmaram ter ocorrido na quinta-feira no centro de treinos de Valdebebas do Real Madrid, terminou com o capitão Valverde a ser transportado para o hospital devido a um corte na cabeça, tendo recebido alta posteriormente.



Valverde publicou uma declaração nas redes sociais na quinta-feira, pedindo desculpa ao clube e aos adeptos, mas negou que a situação tivesse saído do controlo com um colega de equipa e afirmou que, durante “uma discussão”, “derrubou acidentalmente uma mesa”.



O incidente aconteceu depois de outro caso a envolver o defesa Alvaro Carreras, na semana que antecede o clássico com o Barcelona.

Leia o comunicado do Real Madrid:

O Real Madrid C. F. comunica que, na sequência dos acontecimentos que motivaram a abertura, no dia de ontem, de um processo disciplinar aos nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o instrutor do processo.

Durante essa comparência, os jogadores manifestaram o seu total arrependimento pelo sucedido e pediram desculpa um ao outro.

Além disso, apresentaram desculpas ao clube, aos colegas de equipa, à equipa técnica e aos adeptos, tendo ambos colocado-se à disposição do Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerasse adequada.

Perante estas circunstâncias, o Real Madrid decidiu aplicar uma sanção pecuniária de quinhentos mil euros a cada jogador, dando assim por concluídos os respetivos processos internos.