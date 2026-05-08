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- 08 mai, 2026
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Arábia Saudita
Ruben Neves conquista Taça do Rei
08 mai, 2026 - 21:05
Vitória com remontada no jogo decisivo.
O Al Hilal, de Rúben Neves, conquista a Taça do Rei da Arábia Saudita.
A equipa, de Simone Inzaghi, venceu, com remontada, o Al Kholood, por 2-1, na final.
Marcou primeiro Ramiro Enrique, logo aos quatro minutos.
Nasser Al Dawsari e Théo Hernández viraram o jogo, com dois golos em dois minutos.
O Al Ittihad era o detentor do troféu.
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