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Celta derrota Atlético Madrid

09 mai, 2026 - 21:57 • Lusa

Borja Iglesias marcou o único tento da partida.

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O Celta de Vigo venceu o Atlético de Madrid pela margem mínima (1-0), em jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga espanhola, mantendo acesa a luta pelo acesso aos lugares europeus e à Liga dos Campeões.

O conjunto galego venceu o Atlético de Madrid na capital espanhola com um ‘chapéu’ certeiro de Borja Iglesias, aos 62 minutos.

A equipa liderada por Diego Simeone demonstrou dificuldades ofensivas e não conseguiu tirar partido da posse e controlo de bola para responder ao golo sofrido, perante uma equipa visitante fechada à defesa.

Por sua vez, o Celta de Vigo apostou numa estratégia equilibrada, empenhando esforços num esquadrão defensivo sólido e, ao mesmo tempo, num ataque eficaz.

A equipa galega conseguiu controlar os momentos de pressão do Atlético e segurou a vantagem até ao apito final, confirmando uma das vitórias mais relevantes da época.

Com este triunfo, o Celta de Vigo mantém-se no sexto posto da tabela, com 50 pontos, menos três e mais um jogo do que o Betis, quinto classificado, em lugar de acesso à Liga dos Campeões, e que defronta hoje a Real Sociedad.

Já o Atlético de Madrid manteve-se no quarto lugar, com 63 pontos, menos cinco do que o Vilarreal, que visita o Maiorca no domingo.

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