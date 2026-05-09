Empate entre equipas desilusão

Liverpool e Chelsea empataram a 1 golo num jogo da 35.ª e antepenúltima jornada da Liga inglesa que espelhou a época aquém das expectativas das duas equipas.

O jogo abriu praticamente com o golo da equipa da casa, com mérito do neerlandês Gravenberch, que, desde o lado esquerdo, fletiu para encontrar espaço e rematar em arco, com o guarda-redes Jorgensen a tocar ligeiramente, mas sem evitar o golo, aos seis minutos.

Um golo importante para a equipa de Arne Slot, que, em toda a primeira parte, viu o Chelsea – que vinha de seis derrotas consecutivas no campeonato -, dominar o jogo e estar sempre mais perto da baliza de Mamardashvili.

Os ‘blues’, que continuam sem Pedro Neto, tiveram o domínio, com Marc Cucurella a ser um perigo constante, e, aos 36 minutos, a formação londrina chegou ao empate, por intermédio do ex-benfiquista Enzo Fernández.

O argentino marcou um livre a partir da direita, com a bola a passear por toda a área e a entrar na baliza do Liverpool, sem que o seu companheiro de equipa Fofana a tocasse, fez apenas a tentativa.

Na segunda metade, existiu mais reação do Liverpool, que chegou a atirar duas bolas aos ‘ferros’, por Szoboszlai, aos 71 minutos, e Van Dijk, aos 79, mas o Chelsea ainda viu o VAR não entender existir penálti para os londrinos, aos 89.

De Anfield fica a assobiadela, no final do jogo e um pouco antes, dos adeptos ao treinador Arne Slot, muito criticado numa época sofrível do campeão inglês, ao trocar um dos melhores dos ‘reds’, o jovem Rio Ngumoha (17 anos) pelo inoperante Alexander Isak, contratação milionária nos da casa.

Depois de seis derrotas consecutivas, o Chelsea volta a pontuar na ‘Premier’ e é nono, já sem hipóteses de ir à ‘Champions’, enquanto o Liverpool, que vinha de uma derrota com o United, é quarto, ainda sem a presença assegurada na Liga milionária.