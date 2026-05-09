Inglaterra

Manchester City ganha e mantém esperança no título

09 mai, 2026 - 22:40 • Lusa

Arsenal só joga este domingo.

O Manchester City venceu o Brentford por 3-0, na 36ª e antepenúltima jornada da Liga inglesa, resultado que mantém a equipa de Pep Guardiola na perseguição ao líder Arsenal na luta pelo título.

A jogar em casa, os ‘cityzens’ construíram a vitória na segunda parte: Jérémy Doku abriu o marcador, aos 60 minutos, Erling Haaland fez o 2-0, aos 75, e Omar Marmoush fechou o resultado, aos 90+2.

Apesar do triunfo, o City continua sem depender apenas de si para chegar ao título.

A equipa de Manchester soma agora 74 pontos, estando a dois dos londrinos, que apenas entram em campo no domingo frente ao West Ham, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, formação que segue em 18.º lugar, com 36 pontos, menos um do que o Tottenham, primeira equipa acima da zona de despromoção.

Já o Brentford, treinado por Keith Andrews, permanece no oitavo lugar, com 51 pontos.

A equipa de Guardiola tem ainda um jogo em atraso, frente ao Crystal Palace, relativo à 31.ª jornada e que está marcado para quarta‑feira.

