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Grécia

AEK é campeão da Grécia

10 mai, 2026 - 22:25

João Mário marcou nos descontos da festa do título.

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O português João Mário marcou o golo que garantiu o 14º título de campeão grego ao AEK Atenas, dando o triunfo no dérbi com o Panathinaikos (2-1), na quarta jornada da fase final da Liga.

Depois de ter entrado aos 86 minutos, o médio luso marcou o golo do triunfo do AEK aos 90+3 minutos, já depois de Andrews Tetteh (62) ter dado vantagem ao Panathinaikos e o angolano Zini (72) ter empatado.

Para se sagrar campeão, o AEK, que também teve Filipe Relvas a titular, precisava de vencer e esperar um empate entre PAOK e Olympiacos, que somaram mesmo uma igualdade a um golo no outro encontro da fase de apuramento de campeão.

Com duas jornadas por disputar, o AEK passou a ter 70 pontos, mais oito do que PAOK e Olympiacos, com o Panathinaikos, que ainda não pode contar com Renato Sanches, a ter apenas 51.

O AEK Atenas passou a somar 14 títulos de campeão grego, o segundo em quatro temporadas, com o Olympiacos a ser o recordista, com 48 troféus.

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