Inglaterra
Arsenal ganha e está cada vez mais perto do título
10 mai, 2026 - 23:20 • Lusa
West Ham viu golo anulado aos 90+5.
O Arsenal venceu o West Ham por 1-0, no Estádio Olímpico de Londres, em jogo da 36ª e antepenúltima jornada da Liga inglesa, reforçando a liderança e mantendo o embalo rumo ao título.
O dérbi londrino foi equilibrado, com o Arsenal a encontrar um West Ham competitivo e obrigado a pontuar na luta pela permanência.
O golo decisivo surgiu aos 83 minutos, quando Leandro Trossard recebeu de Martin Odegaard e finalizou de pé direito no interior da área, colocando os ‘gunners’ na frente.
Já em tempo de compensação, aos 90+5, o West Ham, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, ainda chegou a festejar o empate por Callum Wilson, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a falta de Pablo sobre o guarda‑redes David Raya. O golo não contou e o Arsenal segurou três pontos cruciais.
A equipa de Mikel Arteta chegou aos 79 pontos, conservando cinco de vantagem sobre o Manchester City, que tem menos um jogo, marcado para quarta‑feira frente ao Crystal Palace.
Com esta derrota, os ‘hammers’ mantêm-se em 18.º lugar, com 36 pontos, um atrás do Tottenham, que joga na segunda‑feira com o Leeds e pode aumentar a vantagem para quatro pontos em caso de vitória.
