Espanha
Barcelona ganha clássico e confirma bicampeonato
10 mai, 2026 - 22:11
Catalães dominaram a partida e marcaram logo na primeira meia-hora do encontro.
O Barcelona vence o Real Madrid, por 2-0, e carimba o 29º título de campeão de Espanha.
Os catalães foram superiores e marcaram por Rashford e Ferran Torres.
Com este triunfo, o Barça conquista o campeonato pela primeira vez diante do Real Madrid.
Faltam três jornadas para terminar a Liga.
