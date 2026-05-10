- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Em Destaque
Futebol
João Cancelo campeão nas quatro melhores ligas da Europa
10 mai, 2026 - 22:52
Feito único no futebol europeu.
O internacional português João Cancelo fez história este domingo ao ser o primeiro jogador a ser campeão nos quatro principais campeonatos europeus.
O lateral luso, de 31 anos, carimbou o título de campeão espanhol pelo Barcelona.
Antes, conquistou o mesmo feito por Juventus (Itália), Manchester City (Inglaterra) e Bayern Munique (Alemanha).
- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Comentários