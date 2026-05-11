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Daniel Siebert vai arbitrar a final da Liga dos Campeões

11 mai, 2026 - 16:55 • Lusa

O alemão é o árbitro nomeado para o PSG-Arsenal. Confira também os árbitros para as finais da Champions feminina, da Liga Europa e da Liga Conferência.

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O alemão Daniel Siebert foi designado, esta segunda-feira, pela UEFA para arbitrar a final da Liga dos Campeões , entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal, a 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste.

O germânico de 42 anos é internacional desde 2015 e esta é a sua primeira final europeia de clubes, depois de ter dirigido nove encontros da competição esta época, incluindo o Sporting-Arsenal (0-1), da primeira mão dos quartos de final, e o Arsenal-Atlético de Madrid (1-0), da segunda mão das meias-finais, na semana passada.

Daniel Sibert, que no seu percurso tem ainda duas partidas no Euro2024 e três no Euro2020, vai ter como assistentes os compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn, enquanto o VAR será Bastian Dankert.

Francês Letexier na Liga Europa

Para a final da Liga Europa, que vai opor os ingleses do Aston Villa aos alemães do Friburgo, que afastaram o Sporting de Braga nas "meias", foi escolhida uma equipa francesa comandada por François Letexier, que será coadjuvado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto Jérôme Brisard será o VAR.

A 20 de maio, no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia, Letexier, de 37 anos e internacional desde 2017, irá com a bagagem de oito encontros da Champions da época em curso, incluindo a visita do Sporting ao Arsenal, mas tem como principal ponto na carreira a final do Euro2024, entre a Espanha e a Inglaterra, além da Supertaça Europeia de 2023, que opôs o Manchester City ao Sevilha.

Italiano Mariani na Conferência

A final da Liga Conferência, a 27 de maio, entre os ingleses do Crystal Palace e os espanhóis do Rayo Vallecano, no Estádio do Leipzig, na Alemanha, será liderada pelo italiano Maurizio Mariani, que na temporada em curso arbitrou sete jogos da Liga dos Campeões.

O transalpino de 44 anos é árbitro internacional desde 2019 e apitará a sua primeira final de uma competição europeia de clubes, depois de ter sido quarto árbitro na final da Liga Europa do ano passado, em Bilbau.

Sueca Olofsson na Champions feminina

As espanholas do Barcelona e as francesas do Lyon, que reeditam as finais de 2019, 2022 e 2024, disputam o cetro da Liga dos Campeões feminina sob arbitragem da sueca Tess Olofsson, a 23 de maio no Estádio Ullevaal, em Oslo, anunciou igualmente a UEFA.

A juíza nórdica de 38 anos dirigiu esta temporada quatro partidas da Champions feminina, depois de ter dirigido partidas no Campeonato da Europa de 2025.

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