Mundial 2026
Dedic convocado pela Bósnia-Herzegovina
11 mai, 2026 - 19:50
Lateral do Benfica vai estar no Mundial 2026
O defesa do Benfica Amar Dedic integra a lista final de 26 futebolistas da Bósnia-Herzegovina para o Mundial2026.
Esta é a primeira convocatória entre os 48 finalistas.
A Bósnia Herzegovina integra o Grupo B do Mundial juntamente com Canadá, Qatar e Suíça.
A competição vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven).
- Defesas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassoulo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) e Nidal Celik (Lens).
- Médios: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Salzburgo) e Esmir Bajraktarevic (PSV).
- Avançados: Ermedin Demirovic (Estugarda), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04).
