Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Dedic convocado pela Bósnia-Herzegovina

11 mai, 2026 - 19:50

Lateral do Benfica vai estar no Mundial 2026

A+ / A-

O defesa do Benfica Amar Dedic integra a lista final de 26 futebolistas da Bósnia-Herzegovina para o Mundial2026.

Esta é a primeira convocatória entre os 48 finalistas.

A Bósnia Herzegovina integra o Grupo B do Mundial juntamente com Canadá, Qatar e Suíça.

A competição vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven).

- Defesas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassoulo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) e Nidal Celik (Lens).

- Médios: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Salzburgo) e Esmir Bajraktarevic (PSV).

- Avançados: Ermedin Demirovic (Estugarda), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)