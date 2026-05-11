- Bola Branca 12h44
- 11 mai, 2026
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Futebol Internacional
Marie-Louise Eta, a primeira mulher a treinar homens na Alemanha, já sabe o que é vencer na Bundesliga
11 mai, 2026 - 11:40 • Hugo Tavares da Silva
Com Diogo Leite a cumprir os 90 minutos, a primeira vitória da história de uma mulher na elite do futebol aconteceu graças aos golos tardios de Burke e Juranovic, aos 88’ e 90’+1.
Os golos de Ilic, Burke e Juranovic ofereceram a primeira vitória de Marie-Louise Eta na Bundesliga.
A duas jornadas do fim, o Union de Berlim bateu o Mainz, longe de casa, e alargou para 10 pontos a distância para o lugar que vai disputar o play-off para escapar à despromoção. O Union aproximou-se também do sétimo lugar, onde estaciona a oito pontos o Friburgo, o clube que eliminou o SC Braga na semifinal da Liga Europa.
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Com Diogo Leite a cumprir os 90 minutos, a primeira vitória da história de uma mulher na elite do futebol aconteceu graças aos golos tardios de Burke e Juranovic, aos 88’ e 90’+1. Sheraldo Becker tinha empatado o marcador para o Mainz aos 48’.
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O início de Eta nestas andanças não foi famoso, com duas derrotas e um empate, contra Wolfsburg, Leipzig e Colónia, respetivamente. O sabor da vitória chegou ao quarto jogo. Resta agora apenas
O despedimento de Steffen Baumgart, em meados de abril, levou a direção do clube de Berlim a nomear Marie-Louise Eta, a primeira mulher a assumir uma equipa masculina nos principais campeonatos do futebol masculino. A opção motivou surpresa, elogios e insultos.
O destino de Marie-Louise Eta, treinadora de 34 anos da equipa feminina de sub-19 do clube, já estava traçado fizesse um brilharete ou não no mundo dos homens: será a treinadora da equipa principal de futebol feminino do Union de Berlim.
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