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Mundial 2026. Otamendi, Varela e Prestianni na pré-convocatória da Argentina

11 mai, 2026 - 17:07 • Lusa

Jogadores de Benfica e FC Porto integram lista preliminar de 55 nomes. Campeões do mundo terão de encurtar a convocatória para 26 jogadores mais perto do Mundial.

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Os jogadores do Benfica Nicolás Otamendi e Gianluca Prestianni, e o médio do FC Porto Alan Varela integram a pré-convocatória da seleção argentina enviada à FIFA para o Mundial 2026, esta segunda-feira.

A campeã do mundo em título divulgou no seu sítio oficial da Internet a pré-convocatória de 55 jogadores para o torneio que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá.

A lista final de 26 jogadores será anunciada mais perto do arranque do Mundial, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho, e no qual a Argentina integra o Grupo J, tendo como adversários Áustria, Jordânia e Argélia.

Caso seja incluído na lista final, Prestianni terá de cumprir castigo nos dois primeiros jogos da competição, devido a conduta homofóbica num incidente com Vinícius Júnior durante um jogo da Liga dos Campeões em fevereiro, no Estádio da Luz.

O avançado do Benfica foi punido com seis jogos de suspensão, três deles com pena suspensa, após a abertura de uma investigação motivada pela denúncia do jogador do Real Madrid.

O Comité Disciplinar da FIFA aceitou o pedido da UEFA e alargou a suspensão às competições internacionais de seleções, tornando o castigo válido também no Mundial.

Além dos futebolistas que atuam em Portugal, a pré-convocatória do selecionador Lionel Scaloni para o Mundial 2026 reúne alguns dos nomes mais sonantes do futebol ‘albiceleste’. Na baliza, Scaloni chamou Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marselha) e Juan Musso (Atlético de Madrid).

Na defesa, destacam-se Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham) e Nicolás Tagliafico (Lyon), referências de clubes de topo europeu, enquanto no meio-campo surgem figuras como Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Giovani Lo Celso (Betis).

No ataque, brilham os nomes maiores, entre os quais o capitão Lionel Messi (Inter Miami), além de Alejandro Garnacho (Chelsea), Lautaro Martínez (Inter Milão) ou Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

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