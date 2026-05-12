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Mundial 2026

Advocaat regressa a Curaçau e "tira" a Queiroz recorde de mais velho de sempre no Mundial

12 mai, 2026 - 22:24 • Lusa

Treinador neerlandês tinha-se demitido para tratar da filha doente, mas está de volta para a fase final do Mundial 2026.

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O treinador Dick Advocaat, de 78 anos, vai reassumir o comando da seleção de Curaçau no Mundial 2026, confirmou esta terça-feira a federação depois de o neerlandês se ter demitido para cuidar da filha doente.

“Advocaat está de volta”, assumiu o presidente da federação de Curaçau, Gilbert Martina, citado pela agência noticiosa AFP, um dia depois de o também neerlandês Fred Rutten ter deixado o cargo.

O regresso de Advocaat vai impedir o português Carlos Queiroz de se tornar o mais velho da treinador história a orientar uma seleção na fase final de um Mundial, já que, aos 73 anos, vai dirigir o Gana, na quinta presença do luso em fases finais.

Depois de ter apurado o território mais pequeno de sempre — com uma área de 444 km2 e pouco mais de 150 mil habitantes – para um Campeonato do Mundo, o experiente técnico saiu em fevereiro, por motivos familiares, tendo sido substituído pelo compatriota Fred Rutten, que na segunda-feira encerrou a sua ligação à seleção das Caraíbas.

Rutten chegou à seleção do Curaçau no inicio da março, já com a inédita qualificação garantida para o Campeonato do Mundo, sob o comando de Advocaat, e fez apenas dois jogos, precisamente no final desse mês, perante Austrália (derrota por 5-1) e China (derrota por 2-0).

Na sua longa carreira, Advocaat treinou as seleções de Países Baixos, Rússia, Sérvia, Bélgica, Coreia do Sul e Iraque, além de clubes como PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Zenit São Petersburgo, Borussia Mönchengladbach e Fenerbahçe,

No Mundial 2026, o Curaçau vai disputar o Grupo E com Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

O próximo Campeonato do Mundo, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, arranca a 11 de junho e termina a 19 de julho.

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