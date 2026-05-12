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Arábia Saudita

Al-Nassr cede empate ao Al-Hilal e complica contas do título

12 mai, 2026 - 22:03 • Inês Braga Sampaio

Equipa de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo continua a depender só de si, contudo, agora precisa mesmo de ganhar na última jornada. Al-Hilal de Ruben Neves tem um jogo a menos e vantagem no confronto direto.

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O Al-Nassr complicou, mas mantém-se na "pole position" para a conquista do título de campeão da Arábia Saudita, ao ceder um empate tardio, por 1-1, na receção ao concorrente direto Al-Hilal, esta terça-feira.

A equipa treinada por Jorge Jesus, que teve os internacionais portugueses João Félix e Cristiano Ronaldo no onze inicial, seria campeã se vencesse. Adiantou-se aos 37 minutos, por intermédio de Mohamed Simakan.

No entanto, aos nove minutos de descontos, o Al Hilal, com Ruben Neves a titular, empatou, com um autogolo (um "frango") do guarda-redes Bento. Um erro que pode ser decisivo para o desfecho do campeonato.

O Al-Nassr continua a só depender de si para ser campeão, no entanto, agora precisa mesmo de vencer o "aflito" Damac, na última jornada.

Apesar dos cinco pontos de diferença, o Al-Hilal tem um jogo a menos. Se as duas equipas terminarem o campeonato igualadas (ou seja, o Al-Hilal vencer os dois jogos que lhe faltam e o Al-Nassr empatar com o Damac), o Al-Hilal será campeão, por ter vantagem no confronto direto.

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