Ben White falha final da Champions e tem Mundial em risco

Ben White tem uma “lesão significativa no ligamento medial de um joelho”, pelo irá desfalcar o Arsenal até ao final da temporada, revelou esta terça-feira o emblema inglês, arriscando também falhar o Mundial 2026 por Inglaterra.

O lateral-direito, de 28 anos, foi titular pelos "gunners" na vitória tangencial contra o West Ham (1-0), de Nuno Espírito Santo, mas acabou por deixar o relvado aos 28 minutos, do jogo da 36ª jornada da Liga inglesa, por troca com o espanhol Martin Zubimendi.

“Após a partida de domingo contra o West Ham, as avaliações e análises de especialistas confirmaram que Ben White sofreu uma lesão significativa no ligamento medial de um joelho, o que o deixará de fora do que resta da temporada”, escreveu o líder da Premier League, em comunicado.

A cumprir a quinta temporada na equipa de Mikel Arteta, White vai falhar os últimos dois jogos dos londrinos no campeonato, contra o já despromovido Burnley e Crystal Palace, bem como a final da Liga dos Campeões, diante do campeão em título Paris Saint-Germain, a 30 de maio.

“A nossa equipa médica está agora a organizar um programa de recuperação e reabilitação do Ben, com todos totalmente concentrados em apoiar o objetivo de que Ben esteja pronto para o início da nossa pré-temporada”, indicaram os "gunners", embora sem falarem na possibilidade de White poder representar a seleção dos "três leões" no próximo Campeonato do Mundo.

O Mundial 2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, arranca a 11 de junho e termina a 19 de julho, com o primeiro jogo de Inglaterra no Grupo L marcado para 17 de junho, diante da Croácia.