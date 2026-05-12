Florentino Pérez convoca eleições e recandidata-se. "Querem apoderar-se do Real Madrid"

Florentino Pérez convocou eleições antecipadas à presidência do Real Madrid e anunciou que se recandidata, esta terça-feira.

Em conferência de imprensa, o presidente do Real Madrid afirmou que "se criou uma situação absurda provocada por campanhas para gerar uma corrente de opinião contrária aos interesses" do clube.

"Pedi à comissão eleitoral que inicie o processo de organização de eleições, a que nos vamos candidatar", revelou, sem adiantar data.

"Quero acabar com esta corrente anti 'madridista' que se instalou em alguns setores do jornalismo. Porque quero dizer aos sócios que vamos ter eleições e digo aos sócios que tenho de fazer isto, porque tenho de defendê-los, que são os proprietários. Porque há gente que quer apoderar-se do Real Madrid. Não vou deixar", acrescentou.

Questionado sobre o planeamento da próxima temporada, em especial sobre quem será o treinador, Florentino Pérez esquivou-se.

"Não vou falar de treinadores, nem de jogadores. Venho dizer que não só não me vou embora, como me apresento a eleições para devolver o património do Real Madrid aos sócios e garantir que o Real Madrid continue a ser dos sócios", sublinhou.



"Ataques pessoais"

No entender de Pérez, há quem esteja a aproveitar os maus resultados da temporada para o "atacar pessoalmente".

"Questionam: 'Onde está Florentino?' Como se eu não tivesse o hábito de não aparecer. Dizem que não existo, que estou doente, que tenho cancro terminal. Tenho de parar isto, não posso admitir que andem a dizer que o Real Madrid está na ruina", criticou.

Florentino garantiu que é "o primeiro a querer ganhar tudo" e voltou a visar os críticos: "Estou a dar a oportunidade a que saiam da sombra e se apresentem a eleições. Dizem que devia dar espaço aos jovens. Que venham os jovens. Apresentem-se, estou a dar-vos uma oportunidade."

O presidente do Real Madrid também criticou a imprensa espanhola e chegou até a desentender-se com um jornalista na conferência de imprensa. Os dois envolveram-se numa troca de palavras acesa.

Florentino Pérez foi pela primeira vez eleito presidente do Real Madrid em 2000. Ficou no cargo até se demitir em 2006. Voltou em 2009, como candidato único, foi reconduzido em 2013, 2017, 2021 e 2025, sem concorrentes, e permaneceu em funções até agora.