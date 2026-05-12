Governo mexicano ia antecipar férias escolares devido ao Mundial. Agora, recuou na decisão

O Governo do México abandonou os planos de antecipar o início das férias escolares de verão, uma decisão que tinha justificado com a realização do Mundial2026 de futebol e pela previsão de uma onda de calor.

A medida foi abandonada na segunda-feira, durante uma reunião nacional de dirigentes do Ministério da Educação mexicano.

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"Ficou decidido manter o calendário escolar original de 2025-2026 (...) segundo o qual o ano letivo terminará a 15 de julho", anunciou o ministério da Educação, em comunicado.

O país centro-americano co-organiza a competição com os Estados Unidos e o Canadá e irão acolher 13 partidas, incluindo o jogo de abertura, a 11 de junho, na Cidade do México.

Na semana passada, o Governo tinha anunciado uma interrupção letiva 40 dias antes do previsto, algo que gerou forte contestação nos estados de Jalisco e Nuevo León, onde se situam as futuras cidades-sede do torneio, Guadalajara e Monterrey.

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