- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
-
Mundial 2026
Governo mexicano ia antecipar férias escolares devido ao Mundial. Agora, recuou na decisão
12 mai, 2026 - 10:14 • Lusa
Na semana passada, o Governo tinha anunciado uma interrupção letiva 40 dias antes do previsto, algo que gerou forte contestação nos estados de Jalisco e Nuevo León, onde se situam as futuras cidades-sede do torneio, Guadalajara e Monterrey.
O Governo do México abandonou os planos de antecipar o início das férias escolares de verão, uma decisão que tinha justificado com a realização do Mundial2026 de futebol e pela previsão de uma onda de calor.
A medida foi abandonada na segunda-feira, durante uma reunião nacional de dirigentes do Ministério da Educação mexicano.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
"Ficou decidido manter o calendário escolar original de 2025-2026 (...) segundo o qual o ano letivo terminará a 15 de julho", anunciou o ministério da Educação, em comunicado.
O país centro-americano co-organiza a competição com os Estados Unidos e o Canadá e irão acolher 13 partidas, incluindo o jogo de abertura, a 11 de junho, na Cidade do México.
Na semana passada, o Governo tinha anunciado uma interrupção letiva 40 dias antes do previsto, algo que gerou forte contestação nos estados de Jalisco e Nuevo León, onde se situam as futuras cidades-sede do torneio, Guadalajara e Monterrey.
Campeonato até ao fim
Basta somente uma jornada para fechar o calendário(...)
A medida recebeu também críticas de associações de pais e professores, preocupadas com o aumento dos custos das creches, assim como de líderes empresariais.
O ministro da Educação, Mario Delgado, tinha explicado que as aulas deveriam terminar a 5 de junho, "porque muitos estados estão a enfrentar temperaturas elevadas e há também a questão do Mundial".
Perante as divergências, a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, adiou a decisão, assegurando à população que se tratava apenas de "uma proposta".
A competição termina em 19 de julho.
Portugal integra o Grupo K da primeira fase, em conjunto com a Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo.
A estreia de Portugal está agendada para 17 de junho, diante dos africanos, em Houston, seguindo-se os duelos com os uzbeques, no mesmo local, em 23 de junho, e com os colombianos, quatro dias depois, em Miami.
- Bola Branca 18h14
- 11 mai, 2026
-