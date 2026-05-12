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Governo mexicano ia antecipar férias escolares devido ao Mundial. Agora, recuou na decisão

12 mai, 2026 - 10:14 • Lusa

Na semana passada, o Governo tinha anunciado uma interrupção letiva 40 dias antes do previsto, algo que gerou forte contestação nos estados de Jalisco e Nuevo León, onde se situam as futuras cidades-sede do torneio, Guadalajara e Monterrey.

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O Governo do México abandonou os planos de antecipar o início das férias escolares de verão, uma decisão que tinha justificado com a realização do Mundial2026 de futebol e pela previsão de uma onda de calor.

A medida foi abandonada na segunda-feira, durante uma reunião nacional de dirigentes do Ministério da Educação mexicano.

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"Ficou decidido manter o calendário escolar original de 2025-2026 (...) segundo o qual o ano letivo terminará a 15 de julho", anunciou o ministério da Educação, em comunicado.

O país centro-americano co-organiza a competição com os Estados Unidos e o Canadá e irão acolher 13 partidas, incluindo o jogo de abertura, a 11 de junho, na Cidade do México.

Na semana passada, o Governo tinha anunciado uma interrupção letiva 40 dias antes do previsto, algo que gerou forte contestação nos estados de Jalisco e Nuevo León, onde se situam as futuras cidades-sede do torneio, Guadalajara e Monterrey.

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A medida recebeu também críticas de associações de pais e professores, preocupadas com o aumento dos custos das creches, assim como de líderes empresariais.

O ministro da Educação, Mario Delgado, tinha explicado que as aulas deveriam terminar a 5 de junho, "porque muitos estados estão a enfrentar temperaturas elevadas e há também a questão do Mundial".

Perante as divergências, a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, adiou a decisão, assegurando à população que se tratava apenas de "uma proposta".

A competição termina em 19 de julho.

Portugal integra o Grupo K da primeira fase, em conjunto com a Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo.

A estreia de Portugal está agendada para 17 de junho, diante dos africanos, em Houston, seguindo-se os duelos com os uzbeques, no mesmo local, em 23 de junho, e com os colombianos, quatro dias depois, em Miami.

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