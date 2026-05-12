Lamine Yamal festeja título do Barcelona com bandeira da Palestina

12 mai, 2026 - 10:59 • Eduardo Soares da Silva com Reuters

Durante o festejo da equipa nas ruas de Barcelona, o jovem avançado esteve alguns minutos com a bandeira palestiniana.

O avançado espanhol Lamine Yamal festejou o título do Barcelona, na segunda-feira, com uma bandeira da Palestina.

O Barcelona confirmou o título de campeão a três jornadas do fim da época, depois da vitória no clássico frente ao Real Madrid no domingo, por 2-0. Os festejos na cidade ficaram reservados para a segunda-feira, com um desfile.

Para lá das muitas provocações aos "merengues", Lamine Yamal segurou durante alguns instantes uma bandeira da Palestina.

O momento foi até republicado nas redes sociais pela página da missão da Palestina nas Nações Unidas.

O extremo de 18 anos viveu a melhor temporada da carreira, com 24 golos marcados e 17 assistências. Em quatro épocas de equipa principal, venceu três vezes a La Liga.

Yamal está lesionado desde o final de abril, mas não está em risco a presença no Campeonato do Mundo. O avançado estreou-se em torneios internacionais no Euro 2024 e foi peça fundamental para o título conquistado pela Espanha.

