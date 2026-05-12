Sergio Ramos a um passo de fechar compra do Sevilha

O antigo internacional espanhol, Sergio Ramos, está muito perto de consumar a aquisição do Sevilha. De acordo com o jornal "Marca", o defesa-central teve uma reunião muito positiva com os acionistas maioritários da equipa andaluz, juntamente com o CEO da Five Eleven Capital, Martín Ink, e o acordo total entre as partes prende-se por burocracias.

O Sevilha vive uma situação conturbada a nível financeiro, acumulando dívidas superiores a 88 milhões de euros. O clube já recorreu a dois empréstimos, no valor 170 milhões, ao banco de investimentos americano Goldman Sachs, para saldar despesas correntes.

Os valores da aquisição ainda não são oficialmente conhecidos. No entanto, segundo fontes próximas ao negócio, o acordo deverá ser fechado por cerca de 400 milhões de euros por 60% das ações do clube, ficando o negócio pendente de aprovação do notário e do CSD (Conselho Superior dos Desportos).

O consórcio investidor tem sede em Madrid e pretende implementar um modelo de gestão semelhante a outros conglomerados, como o City Football Group. Ou seja, os clubes são geridos de forma independente, mas criam-se sinergias entre os ativos. Além de Sérgio Ramos, Marc Boixassa, antigo diretor de futebol do Manchester City, e Jesús Zamorano, antigo oficial da La Liga, assumem-se como principais figuras do projeto.

Sergio Ramos, atualmente com 40 anos, fez 88 jogos pelo Sevilha, com oito golos e uma assistência. Ao serviço do Real Madrid, onde atuou a maior parte da carreira, conquistou 19 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões e cinco Ligas espanholas. Foi colega de equipa dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe, Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão. Nos "merengues" foi ainda orientado por José Mourinho.

Durante o seu tempo na seleção espanhola, conquistou um Mundial e dois Europeus. Com 180 jogos, é o mais internacional de sempre de "La Roja".

O Sevilha, atual 13º classificado do campeonato espanhol, vive um período menos positivo da sua história também a nível desportivo. O emblema andaluz, recordista de títulos da Liga Europa (seis), tem lutado pela manutenção nas últimas temporadas. Encontra-se atualmente com apenas três pontos de vantagem para o 18º classificado, a três jornadas do fim do campeonato.

A luta pela permanência não se adivinha fácil, dado que, até ao final da competição, joga com Villareal, Real Madrid e Celta de Vigo, equipas que discutem os lugares cimeiros da tabela classificativa.

