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Thiago Silva e Neymar na pré-lista do Brasil para o Mundial

12 mai, 2026 - 18:32 • Redação

Selecionador Carlo Ancelotti inclui na lista nomes experientes, como Casemiro e Marquinhos, mas também nomes menos cotados, como Gabriel Sara e Danilo (Botafogo).

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O selecionador do Brasil, Carlo Ancelotti, deu a conhecer os 55 nomes da pré-lista para o Mundial 2026. Entre os escolhidos estão Thaigo Silva, defesa-central do FC Porto, e Neymar Jr., atualmente ao serviço do Santos. A notícia é do portal brasileiro "Globo Esporte".

Thiago Silva, que regressou ao FC Porto em janeiro, está fora do universo da "canarinha" desde a eliminação do Brasil frente à Croácia no Mundial 2022, no Qatar. O defesa foi convocado para os últimos quatro Mundiais ao serviço do Brasil, sendo capitão de equipa desde 2014. Soma ao serviço do «escrete» 113 jogos e sete golos.

Desde que voltou ao futebol português, tem sido muito elogiado por Francesco Farioli, tendo sido uma peça importante no título conquistado pelos azuis e brancos, com 14 partidas disputadas.

Já Neymar pode ver no Mundial a primeira chamada desde que Ancelotti assumiu o cargo de selecionador.

O avançado brasileiro tem batalhado contra problemas físicos desde a sua passagem pelo Al-Hilal, onde participou em apenas sete jogos ao longo de duas épocas. O melhor marcador da seleção brasileira, com 79 golos, regressou ao Santos em 2025, onde tem continuado a ter dificuldades em somar uma sequência longa de jogos.

O sonho do Mundial continua assim vivo para Neymar. Caso seja convocado, irá participar no seu quarto torneio.

Outros nomes da lista incluem Alex Sandro, Danilo e Casemiro, antigos jogadores do FC Porto, assim como Matheus Pereira (ex-Sporting e GD Chaves), Fabinho (ex-Rio Ave) e Samuel Lino (ex-Gil Vicente).

Pepê, do FC Porto, continua ausente das escolhas do treinador italiano, depois de se ter estreado em 2024, com Dorival Júnior.

Além de Pepê, Éder Militão (ex-FC Porto) e Rodrygo falham também a convocatória devido a lesão, assim como Estevão que não deve recuperar a tempo do Mundial.

A lista final de 26 convocados será divulgada por Carlo Ancelotti na segunda-feira. O Brasil está inserido no grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia, e estreia-se diante dos marroquinos a 13 de junho.

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