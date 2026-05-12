- Bola Branca 12h44
- 12 mai, 2026
-
Futebol Nacional
Víctor Gómez na pré-convocatória de Espanha para o Mundial
12 mai, 2026 - 13:11 • Hugo Tavares da Silva
O lateral-direito, natural de Olesa de Montserrat, chegou ao SC Braga em 2022/23, emprestado pelo Espanyol. Víctor Gómez passou pela formação de Barcelona, CF Damm e Espanyol. A notícia é da "Marca".
O selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, deu a conhecer os seus 55 eleitos para a derradeira bulha pelos 26 lugares para o Mundial. Entre os muitos nomes, alguns dizem algo ao público português, sobretudo um: Víctor Gómez, do SC Braga. A notícia é da “Marca”.
O lateral-direito, natural de Olesa de Montserrat, chegou a Braga em 2022/23, emprestado pelo Espanyol. Formado no Barcelona, CF Damm e Espanyol, onde chegou à primeira equipa em 2019/20, jogando La Liga e a Liga Europa, Gómez conta com 24 jogos pelas seleções jovens de Espanha.
Podcast Renascença
O Código Farioli | Episódio 2: O Pensador
Foi em Florença que se fez filósofo. Farioli era u(...)
No currículo conta com participações em Campeonatos da Europa sub-17 (2017), sub-19 (2019) e sub-21 (2023), mais o Mundial de sub-17 em 2017.
Esta temporada o futebolista espanhol, com contrato até junho de 2028, já fez 55 jogos, somando três golos e 10 assistências, segundo o “Zerozero”.
Entre os 55 futebolistas selecionados por Luis de la Fuente, segundo a “Marca”, há ainda outros nomes menos famosos como Alberto Moleiro (Villarreal), Víctor Muñoz (Osasuna), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Aleix García (Bayer Leverkusen), Yeremy Pino (Crystal Palace), Jesús Rodríguez (Como), Carlos Soler (Real Sociedad) e Barrenetxea (Real Sociedad).
- Bola Branca 12h44
- 12 mai, 2026
-