Inglaterra

City vence Crystal Palace e fica a dois pontos do Arsenal

13 mai, 2026 - 22:29 • Inês Braga Sampaio

Equipa de Manchester venceu por 3-0 e já tem melhor diferença de golos, o primeiro critério de desempate, que o rival, que ainda assim só depende de si para ser campeão.

O Manchester City colocou-se a dois pontos do Arsenal, líder da Premier League, esta quarta-feira, ao vencer, por 3-0, na receção ao Crystal Palace.

Antoine Semenyo, Omar Marmoush e Savinho, aos 32, 40 e 84 minutos, respetivamente, construíram a goleada da equipa de Pep Guardiola, que teve os internacionais Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze.

Com este resultado, o City fica dois pontos atrás do Arsenal, a duas jornadas do fim. Os campeões ainda precisam que os "gunners" percam um jogo para poderem revalidar o título, no entanto.

Caso haja empate pontual, no final, o primeiro critério é a diferença de golos. Neste momento, a equipa de Manchester tem +43 e a de Londres +42. Será uma luta até ao fim.

O Crystal Palace, que já está a salvo da despromoção, soma 44 pontos, mais 12 que o West Ham, de Nuno Espírito Santo, primeira equipa abaixo da linha de água.

