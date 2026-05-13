- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
-
Inglaterra
City vence Crystal Palace e fica a dois pontos do Arsenal
13 mai, 2026 - 22:29 • Inês Braga Sampaio
Equipa de Manchester venceu por 3-0 e já tem melhor diferença de golos, o primeiro critério de desempate, que o rival, que ainda assim só depende de si para ser campeão.
O Manchester City colocou-se a dois pontos do Arsenal, líder da Premier League, esta quarta-feira, ao vencer, por 3-0, na receção ao Crystal Palace.
Antoine Semenyo, Omar Marmoush e Savinho, aos 32, 40 e 84 minutos, respetivamente, construíram a goleada da equipa de Pep Guardiola, que teve os internacionais Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze.
Com este resultado, o City fica dois pontos atrás do Arsenal, a duas jornadas do fim. Os campeões ainda precisam que os "gunners" percam um jogo para poderem revalidar o título, no entanto.
Caso haja empate pontual, no final, o primeiro critério é a diferença de golos. Neste momento, a equipa de Manchester tem +43 e a de Londres +42. Será uma luta até ao fim.
O Crystal Palace, que já está a salvo da despromoção, soma 44 pontos, mais 12 que o West Ham, de Nuno Espírito Santo, primeira equipa abaixo da linha de água.
- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
-